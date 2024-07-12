У жителя Москвы взорвалось легкое во время вдыхания газа из гелиевого баллона

В Москве мужчина умер от разрыва легкого. Внутренний орган пострадал из-за того, что россиянин вдыхал газ из гелиевого баллона. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Девушка погибшего рассказала, что он купил баллон, чтобы надуть шарики и украсить ими квартиру. Пока мужчина занимался этим, его возлюбленная дома отсутствовала из-за работы. Вернувшись, жительница Москвы увидела своего бойфренда мертвым. Он лежал на полу без чувств.

Экстренные службы, приехавшие на вызов, не смогли реанимировать пострадавшего. Они констатировали смерть. Девушка отрицает то, что ее избранник мог специально надышаться веселящим газом.

Известно, что погибший был безработный. Он приехал в столицу из Брянка. А его девушка работает продюсером.

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