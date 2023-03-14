Умер месячный ребенок известного блогера-сыроеда из Сочи: причиной могло стать истощение

В Сочи скончался месячный ребенок, папа которого является блогером, известным по продвижению идей сыроедения. Об этом сообщил Телеграм-канал Kub Mash.

По информации издания, малышу стало плохо еще 8 марта. Обеспокоенные родители решили доставить его в больницу, однако оказалось уже поздно. Младенец скончался на пути в педиатрический стационар. Медики констатировали смерть. Отмечается, что, по предварительным данным, причиной смерти могли послужить пневмония и истощение.

Отец погибшего ребенка – популярный блогер, автор программ и курсов, направленных на физическое и духовное развитие. Одно из его направлений – это сыроедение. По его убеждениям, оно способно благоприятно воздействовать на работу организма человека. В Сети отмечают, что пропагандирует свои идеи молодой человек довольно агрессивно.

Ранее стало известно о смерти пятилетней девочки в Волгоградской области. Ребенка доставили в больницу в критическом состоянии, но, к сожалению, уже не смогли спасти. Малышка умерла. По предварительной информации, кончина могла наступить в результате запущенного инфекционного заболевания.