Умер, когда вышел в ремиссию: подросток скончался после успешной пересадки костного мозга

17-летний парень умер после операции по пересадке костного мозга. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но организм Глеба не справился с болезнью.

Мальчик с детства был увлеченным ребенком: занимался футболом, хорошо учился в школе. Особенно он любил физику и математику. В ноябре 2023 года, когда Глеб перешел в 10-й класс, семья переехала из Братска в Новосибирск. В новой школе талантливого подростка сразу же пригласили в футбольную команду. Но после одной из игр старшеклассник рухнул на кровать без сил, его одолела сильнейшая усталость.

Тогда родители Глеба все списали на ОРВИ и акклиматизацию в Сибири. Но на школьном медосмотре у юноши оказались на критических отметках тромбоциты и лейкоциты. Обследование подтвердило страшную догадку — парню диагностировали лейкоз, пишет Kp.ru.

Костный мозг Глеба был поражен более чем на 90%. Врачи делали все возможное, чтобы его спасти. Парень верил, что выиграет рак: «Я его «отфутболю», — говорил он. После химиотерапии он вышел в ремиссию, и родители надеялись, что все позади.

Состояние подростка резко ухудшилось в сентябре 2024 года — у него начались судороги. Потребовалась операция по пересадке костного мозга, донором выступила мама. Все понимали, что ночь после хирургического вмешательства может стать последней. После введения стволовых клеток на время Глеб пришел в себя, но в ночь на 27 января его сердце остановилось.

Спустя несколько часов после смерти Глеба его мать узнала самое горькое — операция прошла успешно. Последние анализы показали, что сын вышел в ремиссию. С парнем простились в Москве, где он и лечился в последнее время.

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