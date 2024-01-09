Умер хоккеист Дмитрий Горбунов после остановки сердца во время плановой операции

В Екатеринбурге умер 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов. Спортсмен скончался после остановки сердца на операционном столе во время планового хирургического вмешательства.

По данным портала E1.ru, Горбунову удаляли пластину, установленную из-за перелома ключицы четыре года назад. В конце операции у хоккеиста внезапно остановилось сердце. Медики в течение 25 минут проводили реанимационные мероприятия, им удалось вернуть спортсмена к жизни, но он впал в состояние глубокой комы и через месяц умер не приходя в сознание.

Родители Горбунова получили свидетельство о смерти, в котором причиной гибели молодого человека указан сепсис, вызванный бактериями — клебсиеллами. Еще одним смертельным диагнозом стало гипоксическое поражение головного мозга, связанное с недостаточным уровнем кислорода в крови.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Родители погибшего спортсмена уверяют, что у их сына никогда не было проблем с сердцем.

Ранее мы писали, что жизнь 61-летнего хоккеиста «Арматы» Михаила Янчишина внезапно оборвалась во время матча в Москве. Мужчина потерял сознание на льду, упал и через некоторое время скончался.