Умер четырехлетний ребенок, впавший в кому после лечения зубов в Одинцово

От остановки сердца умер четырехлетний ребенок, который впал в кому после лечения зубов в клинике в Одинцово. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в клинику ребенка привела мама. Медучреждение находилось в пяти минутах от их места жительства.

Ребенку четыре часа лечили зубы под наркозом. После процедуры его положили в дневной стационар – малыш не просыпался. Его экстренно госпитализировали в реанимацию центра Рошаля. У ребенка случился отек дыхательных путей. Пациент находился в тяжелом состоянии, произошел отек мозга. 9 июля стало известно, что сердце малыша не выдержало и остановилось.

Ранее сообщалось о смерти от остановки сердца 33-летнего хоккеиста Кирилла Лебедева. Трагедия произошла в машине.