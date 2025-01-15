Умер 17-летний волонтер, очищавший пляжи Анапы от мазута

Скончался 17-летний волонтер, который очищал пляжи Анапы от мазута. У молодого человека была хроническая астма.

Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, в день смерти несовершеннолетний был на уборке берега. Также уточняется, что юноша учился в Анапском индустриальном техникуме.

В образовательном учреждении подтвердили смерть учащегося, но опровергли его участие в уборке пляжей. В сообщении учреждения отмечается, что студенты и педагоги очищают берег от нефти, но среди них нет несовершеннолетних.

«Их участие в уборке пляжей строго запрещено», - говорится в сообщении техникума во «ВКонтакте».

Студента и тех, кто не достиг 18 лет, никогда не включали в организованные группы участников уборки. Также уточняется – все учащиеся проходят инструктаж и работают только в средствах защиты.

Техникум содействует расследованию смерти студента. Руководство выразило соболезнования родным юноши.

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