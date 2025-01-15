Музыкант группы СПЛАВ несколько раз упал в обморок дома в Подмосковье и умер

В Подмосковье умер музыкант группы СПЛАВ Павел Сывороткин. Перед этим у 52-летнего бас-гитариста случились два обморока.

Подробности сообщает ИА Регнум.

20 ноября Сывороткин потерял сознание. Увидев мужа на полу на кухне, жена вызвала скорую. К приезду медиков музыкант пришел в сознание, самочувствие было удовлетворительным.

22 ноября ситуация повторилась – супруга снова нашла Павла лежащим на полу. Пока ехала скорая, музыкант дополз до кровати и сказал, что болит голова.

Его госпитализировали в состоянии комы. Спустя 5 дней – 27 ноября – Сывороткин скончался. Известно об этом стало только сейчас. Причиной смерти назвали закрытую черепно-мозговую травму, характерную при падении.

Ранее на Трокуровском кладбище похоронили актрису Евгению Добровольскую. Она умерла 10 января, причиной смерти оказался рак желудка.