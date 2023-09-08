Уложила в кровать силой: воспитанников детского сада побили во время тихого часа

В Ингушетии воспитательница частного детского сада побила малышей за то, что те отказывались спать в тихий час. Насильственные действия женщины попали на записи камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает kp.ru.

Дети легли в кровати на обеденный сон, однако спать не захотели. Разозлившаяся воспитательница обошла кровати по очереди, накричала на малышей и применила физическое насилие.

Родители пострадавших потребовали, чтобы стражи правопорядка обратили внимание на сотрудников данного детского сада. Сейчас специалисты проводят проверку по факту случившегося.

«По предварительной информации, в коммерческом дошкольном образовательном учреждении допускалось ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, грубое обращение с детьми со стороны воспитателя», – передают в прокуратуре.

Ранее мы писали, что на Камчатке мать несколько лет издевалась над сыновьями из-за плохой успеваемости. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы.