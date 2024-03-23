Уличного музыканта, который вывел людей из горящего «Крокуса», госпитализировали

Уличный музыкант спас от теракта в «Крокусе» нескольких человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Молодой человек пришел на концерт рок-группы «Пикник» вместе с девушкой. Террористы открыли стрельбу в тот момент, когда возлюбленная музыканта вышла в туалет. Юноша последовал за ней и заперся там вместе с еще несколькими зрителями.

Как только преступники подожгли «Крокус» и дым стал распространяться по всему зданию, молодой человек понял, что нужно спасаться. Музыкант стал на ощупь искать выход и в итоге вывел людей на улицу сквозь черный дым.

Юношу госпитализировали с отравлением угарным газом. Молодой человек чувствует себя уже лучше и выходит на связь с подписчиками в социальных сетях.

Ранее мы писали, что российские силовики начали допрашивать предполагаемых террористов. Один из них признался, что пошел на убийство ради щедрого вознаграждения. По словам мужчины, заказчики обещали заплатить ему полмиллиона рублей.