Цена сотни человеческих жизней: задержанный террорист из «Крокуса» назвал сумму, за которую пошел на убийство

Российские силовики задержали предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу и пожар в подмосковном «Крокусе». Один из злоумышленников рассказал во время допроса, что пошел на массовое убийство ради 500 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал 112.

В Сети появилось видео, на котором бойцы допрашивают одного из террористов. Мужчина во время разговора признался, что согласился пойти на преступление ради денег. Он озвучил сумму в размере полумиллиона рублей.

Часть денег пришла злоумышленнику до начала теракта, остальную часть заказчики должны были выплатить после. Кто именно стоит за организацией теракта, в результате которого погибли 115 человек, задержанных не уточнил.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала трагедию, произошедшую в Красногорске. Она предположила, что теракт в Крокусе обгонит по общему количеству смертей массовое убийство людей на Дубровке в 2002 году.