Конфликт соседей из-за собаки закончился убийством

Жителя Ленобласти подозревают в убийстве соседа из-за собаки. Тело погибшего обнаружила мать. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и области.

По данным ведомства, все произошло вечером 24 августа. В полицию обратилась 83-летняя жительница. Она рассказала сотрудникам, что обнаружила 47-летнего сына мертвым в квартире, на его теле были раны.

Выяснилось, что перед смертью у мужчины был конфликт с соседом из-за собаки. Все произошло на лестничной клетке. 40-летний жилец уже давно был недоволен питомцем сына заявительницы. По версии Следствия, он три раза ударил мужчину ножом в руку и один раз — в бок, смерть наступила уже в квартире. Возбуждено уголовное дело.

СМИ пишут, что подозреваемый ранее уже был судим за убийство женщины. Все произошло в лесополосе, мужчина наносил жертве удары ножом в лицо, шею и грудь. Несколько лет назад его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, но после заменили наказание исправительными работами. А два месяца назад этот же мужчина попался на краже.

Ранее мы писали о том, как в Пензенской области сожитель посадил 42-летнюю женщину на цепь вместо собаки. По данным источника, все произошло в Шемышейском районе. Мужчина поссорился с любимой и начал угрожать расправой, а после посадил ее на цепь вместо собаки. Отмечается, что он отпустил питомца и застегнул собачью цепь, которая была на столбе во дворе, на шее сожительницы. А позже объяснил свой поступок.