Укусила за голову и руку: 18-летняя девушка напала на восьмилетнего мальчика и его маму

Жительница Владивостока и ее восьмилетний сын пострадали в результате нападения 18-летней девушки. Сначала хулиганка покусала ребенка, а после и заступившуюся за него мать, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, мальчик поссорился с группой подростков. Одной из девушек не понравилось, что школьник бросает на деревья траву, делая гнезда. Она решила проучить ребенка и сначала избила его прутом. После же хулиганка укусила несовершеннолетнего за голову и забрала у него телефон.

Когда мама школьника пришла разбираться с подростками, то досталось и ей. Обидчица сына укусила женщину за руку. Жительница Владивостока решила обратить внимание полиции на произошедшее. Родители девушки позже узнали о случившемся, но даже не осудили ее, наоборот, в адрес укушенной россиянки и ее сына посыпались угрозы и упреки. Кроме того, на пострадавшего мальчика написали встречное заявление в органы.

Ранее в Дагестане директор школы избил двух пятиклассников. Они ругались матом в стенах учебного заведения.