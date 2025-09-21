Укус занес в организм инфекцию: 16-летняя девушка отбилась от двух акул и лишилась ноги
© Freepik
Юной американке удалось пережить нападение двух акул. Однако, чтобы спасти 16-летнюю девушку, врачам пришлось ампутировать ей ногу, передает FOX31.
Пострадавшая сама рассказала о произошедшем после оказания необходимой помощи. Семья девушки отдыхала в Белизе. Сначала родственники погружались с аквалангами. Уже тогда они увидели у судна акул.
Затем отдыхающие решили просто нырять с палубы. Первой прыжок совершила юная американка — она нырнула под воду и тут же подвеглась нападению хищницы.
Девушка вступила в схватку с акулой и смогла отбиться. Пострадавшая схватилась за спасательный круг, который ей бросили близкие, и почувствовала укус второй рыбы.
Родственники отбили девушку при помощи кислородных баллонов. Пострадавшая попала в больницу с инфекцией — та попала ей в организм после нападения второй акулы. Укушенную ногу пациентке пришлось ампутировать.
Ранее в Соединенных Штатах акула откусила часть ноги восьмилетней девочке. Школьница пострадала во время отдыха на пляже.