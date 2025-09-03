Наложили 13 медицинских скоб: акула откусила часть ноги восьмилетней девочке

В США восьмилетняя девочка пострадала от нападения акулы на пляже. Об этом пишет KWTX.

Инцидент произошел в американском городе Гавлестон. Сообщается, что девочка по имени Харпер Очао играла на мелководье, когда почувствовала, как что-то схватило ее за голень. Ребенок попытался вырваться и начал звать маму. Сперва родительница решила, что дочь атаковал скат.

Девочку немедленно вытащили из воды. На берегу обнаружили на ноге Харпер глубокую рванную рану. Ее экстренно госпитализировали, где врачи использовали 13 медицинских скоб для обработки повреждений. В медучреждении также подтвердили, что на ребенка напала именно акула.

Сейчас Харпер быстро идет на поправку. Более того, после случившегося она не боится вновь вернуться на пляж.

Ранее мы сообщали о том, что в Пуэрто-Рико акула напала на беременную жену экс-игрока НБА Данило Галлинари, журналистку Элеонору Бой. Хищник укусил 39-летнюю женщину за бедро. Ей экстренно оказали первую помощь и перевезли в больницу, где провели операцию.