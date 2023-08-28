Укус, ссадины и царапины: стая собак едва не загрызла ребенка и загнала его в море

Юный житель Махачкалы едва не погиб в результате нападения своры бездомных собак. Агрессивные животные покусали мальчика, а после принялись его преследовать. Спасло ребенка — море. Он забежал в воду, куда уже не смогли зайти собаки, передает РИА Новости.

Представители администрации города прокомментировали нападение беспризорных животных на несовершеннолетнего. По их данным, в настоящий момент пострадавший мальчик находится в одной из больниц Махачкалы, где ему оказывают необходимую помощь. При осмотре у юного пациента зафиксировали один укус, ссадины и царапины.

Мальчику пришлось спасться от стаи собак на побережье моря в микрорайоне Редукторный. Накануне, 27 августа, в Сети появилось видео, на котором несовершеннолетний бежит к воде от лающих преследователей. После публикации этого ролика им заинтересовалась прокуратура.

Также мэрия Махачкалы сообщила, что на место ЧП в скором времени прибудут специалисты муниципального предприятия, которые займутся поимкой собак.

Ранее в Ленобласти десятилетняя девочка попала в больницу после игры с домашним питомцем. Собака укусила школьницу за лицо.