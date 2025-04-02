Укрывший Трепову* после теракта Касинцев раскрыл, что был в шоке от ее поведения

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Касинцев, укрывавший у себя дома убийцу военкора Владлена Татарского Дарью Трепову* (внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), рассказал, что ее поведение после совершенного теракта казалось ему поразительным.

«Несколько часов она просто сидела в телефоне. Поведение может показаться странным, но не так чтобы сильно. Ну сидит в телефоне и сидит. Вот это спокойствие после всех событий казалось мне сверхъестественным. Ну как человек может так себя вести?» — поделился он в беседе с 78.ru.

Касинцев в настоящее время отбывает наказание в колонии — за то, что не сообщил силовикам о местонахождении Треповой*. Он, впрочем, отмечает: он ничего не подозревал, когда пускал ее к себе в квартиру, а после просто испугался.

«Единственное, что меня связывало с Дарьей Треповой*, — это ее муж. Больше никаких общих знакомых… Он просил пустить жену на несколько часов перекантоваться. Все. Меня об этом просил человек, которого я знаю 10 лет <…> Я находился в шоке от того, что человек, находящийся у меня в квартире, причастен к такому ужасному событию и все это происходит», — утверждает он.

Ранее мы писали о том, что Трепова* должна российской казне 266 тыс. рублей.

*внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов