Убившая военкора Татарского террористка Трепова* должна стране 266 тыс. рублей

Убийца военкора Владлена Татарского Дарья Трепова* (физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов) должна государству 266 тыс. рублей. Об этом пишет aif.ru.

Как сообщается, эта сумма состоит из взносов по ИП и коммунальных платежей.

«За ликвидированное в декабре прошлого года ИП Треповой* нужно заплатить примерно 96 тысяч рублей, а долги за коммунальные услуги составляют соответственно около 170 тысяч. Причем на обе задолженности начисляется пеня», — сказано в материале.

Ранее мы писали о том, что коммунальщики отсудили у Треповой* 170 тыс. из-за долгов по квартире.

В настоящее время девушка отбывает 27-летний срок заключения в колонии за теракт.

*физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов