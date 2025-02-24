Обезьяна напала на российскую туристку в парке на Бали и прокусила ей руку

На Бали пострадала российская туристка. На женщину напала обезьяна и прокусила ей руку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, россиянка поехала на Бали в командировку. В Москве она работает няней. Во время путешествия ей захотелось проникнуться духом джунглей, поэтому она отправилась в парк обезьян. Там она решила сфотографироваться с мартышкой. И пока она искала нужный ракурс, другой примат атаковал ее.

Крупная обезьяна вцепилась женщине в руку. Всего она укусила туристку около трех раз. При этом россиянка старалась не паниковать, чтобы не провоцировать других мартышек. Когда ей все-таки удалось освободиться, администрация парка предложила ей лишь спиртовую салфетку, чтобы обработать рану.

На данный момент россиянка переживает, что могла подхватить бешенство. Она пояснила, что в первый раз летала на Бали, поэтому не знала о необходимости прививок.

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