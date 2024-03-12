Украли почти полмиллиона: в Санкт-Петербурге народная артистка стала жертвой мошенников

В Санкт-Петербурге 84-летняя народная артистка России стала жертвой мошенников. Женщина перешла по неизвестной ссылке, подумав, что она от мобильного оператора. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Фонтанка.

Как рассказали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жительница Петровского проспекта Санкт-Петербурга написала заявление в полицию после того, как злоумышленники списали с ее карты почти 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

«Ей на мобильный телефон позвонил неизвестный и, под видом оказания услуг по улучшению сотовой связи, предложил перейти по отправленной ссылке, что дама и сделала. После этого с ее банковской карты были списаны денежные средства в сумме 477 000 рублей», — сообщили в ведомстве.

По данным издания, без крупной суммы денег осталась актриса, которую можно увидеть в картинах «Сентиментальный роман», «Я — актриса», «Шаги императора», сериалах «Пятая группа крови», «Личные обстоятельства», а также на сцене Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, где она сыграла более ста разноплановых ролей.

Сообщается, что мошенники воспользовались украденной у женщины суммой средств при оплате в интернет-магазине техники.

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