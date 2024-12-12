Украл 14 часов Omega и Rolex: слесарь из Подмосковья провернул фантастическое ограбление в Японии

Японские правоохранители задержали слесаря из России. Мужчину подозревают в краже дорогостоящих часов из магазина с помощью электропилы и дрели, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянин решился на дерзкую кражу в самом престижном районе Токио. Он подъехал к магазину с брендовыми товарами поздно ночью, просверлил в стене отверстие диаметром примерно 10 сантиметров, просунул туда руку и своровал 14 часов.

Турист завладел продукцией фирм Omega и Rolex на сумму примерно в 4 млн рублей. Однако скрыться у россиянина не получилось. Он оставил рюкзак с документами на месте преступления. Вскоре вора задержали по горячим следам. В отношении мужчины ведется расследование.

Ранее дорогостоящие часы похитили у футболиста Федора Смолова. Он оставил их в шкафчике раздевалки и ушел на поле.