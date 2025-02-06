Украинскую телеведущую Литвин-Комаровскую уволили с должности уборщицы в Швеции

Украинская телеведущая Ирина Литвин-Комаровская рассказала, что ее уволили с должности уборщицы в Швеции. Она поделилась этим в соцсетях.

Женщина отметила, что не так давно испытывала депрессивное состояние из-за стресса и переезда. Из-за постоянных слез у нее начались проблемы со слизистой глаза. Она пыталась записаться к врачу, но получилось с трудом. Потом она заболела и прием пришлось отменить.

Телеведущей сказали, что найдут другое время для записи. А в ее компании заявили, что увольняют беженку. Там объяснили, что ее три дня не было на работе без уважительной причины. Необходимо было заключение врача, но его не оказалось.

Ирина не стала винить в случившемся компанию.

«Мне очень жаль себя – пишу честно. Если бы я жила здесь на социальные выплаты, может, было бы не так досадно, но я работала здесь почти все время, делала все ответственно, платила налоги на уровне со всеми», — написала Литвин-Комаровская.

Напомним, что до отъезда женщина работала телеведущей программ «Доброе утро, Украина!» и «Спорт-репортер».

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