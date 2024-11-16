«Меня выгнали из театра»: уехавшая из России Чулпан Хаматова пожаловалась на проблемы в Латвии

Уехавшая из России в 2022 году актриса Чулпан Хаматова продолжает сталкиваться с серьезными проблемами в Латвии. В беседе с Михаилом Шацем* (признан иноагентом на территории РФ) в новом выпуске его YouTube-шоу «Ради чего?» артистка заявила, что ее выгнали из театра и ей пришлось перебраться в ангар.

Чулпан Хаматова рассказала, что поставила спектакль на русском языке «Записки сумасшедших», в котором она играет вместе с Максимом Сухановым. По словам актрисы, эта постановка о том, что «каждый человек немножко эмигрант, даже если живет у себя на Родине». Однако руководство Латвийского национального театра не оценило идею знаменитости и отказало ей.

«Проблема в том, что здесь, в Риге, нас выгнали из национального театра как раз из-за того, что мы играем по-русски. И нам пришлось перебраться в ангар. А Латвия — страна дождей. Я не знаю, что мы будем делать, если пойдет дождь. Здесь ставят трибуну, человек на 300. Мы будем играть на маленькой сцене. Нам все здесь неудобно — нельзя повесить кулисы, спрятать фонари, звук ужасный», — заявила Чулпан Хаматова.

Артистка назвала произошедшую ситуацию «дурацкой». По мнению Чулпан Хаматовой, есть люди, которым это было выгодно, они «постоянно мутят в соцсетях». Актриса призналась, что ее «обходят стороной» из-за того, что она русская. При этом знаменитость все еще продолжает числиться в труппе Нового Рижского театра, но выходит на сцену лишь три раза в месяц.

«Играю один спектакль на русском языке и два спектакля на латышском. Публика меня… прощает», — отметила актриса.

Недавно Чулпан Хаматова заявила, что ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. При этом приобретенная артисткой недвижимость в стране также не стала основанием для выдачи документа.

Ранее сообщалось о том, что Чулпан Хаматова нашла способ решения проблем с продлением вида на жительство в Латвии.

*признан иноагентом на территории РФ