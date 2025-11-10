Украинский депутат фиктивно женился на девушке-инвалиде, чтобы не служить в армии

На Украине депутат одного из городских советов Винницкой области заключил фиктивный брак с девушкой с инвалидностью, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает mk.ru.

Стало известно, что в 2024 году чиновник узнал о семье, в которой проживает 18-летняя девушка с инвалидностью II группы. Воспользовавшись тяжелым финансовым положением ее родителей, он заключил с ней фиктивный брак. Украинский парламентарий ежемесячно платил семье 3 тысячи гривен, (5,7 тыс. рублей).

Чтобы получить отсрочку от службы в армии, он предоставил в профильные структуры свидетельство о браке и медицинские документы своей супруги. Однако это не спасло его от ответственности. Депутата в итоге все равно задержали. Против него возбудили уголовное дело по статьям «Торговля людьми» и «Уклонение от призыва во время мобилизации».

Украинский политолог Александр Семченко прокомментировал ситуацию, заявил, что такие случаи сегодня типичны для страны.

«Случай с депутатом из Винницы – это обычная практика не только для депутатов, но и для простых людей. Таких случаев много: дело не только в отсрочке от мобилизации, но и еще и в выезде за рубеж, потому что сопровождающий инвалида родственник может выехать вместе с ним за границу. Многие бабушки с инвалидностью выходят замуж за молодых людей», — пояснил он в беседе с изданием.

Ранее мы писали, что украинки массово уводят мужчин из семей в Европе ради жизни за границей.