Когда социальные льготы начали урезать: украинки массово уводят мужчин из европейских семей

Многие гражданки Украины, которые успели вкусить европейской жизни, не намерены возвращаться на родину. Чтобы закрепиться за рубежом, они начали массово выходить замуж за иностранцев. Часто при этом страдают другие семьи, передает Telegram-канал ТВ Центр | ТВЦ.

Украинки массово направились в страны Европы после 2022 года. Первое время они существовали на социальные льготы, однако когда их стали урезать, женщины начали уживаться по-новому. Они принялись вступать в отношения с иностранцами ради получения местных паспортов.

Обо всем этом говорит статистика. Так, больше всего браков с украинками зарегистрировано Польше, Германии и Великобритании. Только в Польше с 2023-го по 2024 год было заключено 4234 браков с украинками. При этом женщины добиваются своего несмотря на бюрократические трудности.

Ранее сообщалось, что на Украине началась подготовка женщин к мобилизации. Их уже заметили в некоторых подразделениях ВСУ.