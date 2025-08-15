Украинский БПЛА атаковал автомобиль священника в Запорожской области

В Запорожской области священник и двое его сыновей стали жертвами атаки украинского FPV-дрона, когда аппарат влетел в автомобиль семьи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Ранения получил мужчина 1979 года рождения – протоиерей Васильевского церковного округа, его 19-летний и 16-летний сыновья», – написал он.

По словам главы Запорожья, сейчас жизням пострадавших ничего не угрожает. Однако автомобиль священника был полностью уничтожен огнем.

Балицкий добавил, что в ходе ликвидации последствий атаки беспилотника была повреждена машина МЧС России. Сами спасатели при этом не пострадали.

Кроме того, от обстрела ВСУ пострадал и ряд домовладений в селах Луговка и Октябрьское Токмакского муниципального округа, а также в селе Новомлиновка Куйбышевского муниципального округа, объявил губернатор.

Ранее мы писали о том, что в кабинете губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова после атаки беспилотных аппаратов ВСУ выбило стекла.