«Был на работе»: в кабинете российского губернатора выбило стекла во время налета дронов

Источник в окружении губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова сообщил, что в его кабинете выбило стекла во время налета дронов ВСУ. Об этом узнало ИА Регнум.

«При налете БПЛА на администрацию области Гладков был на работе, в своем кабинете. В кабинете побило стекла», - сказал собеседник агентства.

Также он рассказал о работе подразделений по борьбе с беспилотниками в Белгороде. В пабликах сообщили о звуках стрельбы в центре города.

«Люди волнуются и придумывают разные причины», - рассказал источник.

Ранее губернатор сообщил об атаке дронов на Белгород. Днем 14 августа Гладков написал в своем Telegram-канале о 32 беспилотниках ВСУ, 13 из которых были сбиты. Глава региона также рассказал о повреждении здания правительства, торговых объектов, машин, квартир и частных домов.

На днях Гладков предложил сменить работу чиновнику, который отказался ехать в приграничье. Он считает: если человек не способен справиться с обстановкой, эти должности не для него.