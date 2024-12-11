Украинские кураторы и псалом 90: «вагнеровец» не вынес наркотического бреда нянечки и задушил ее

Боец ЧВК «Вагнер» получил восемь лет колонии за убийство возлюбленной, передает Telegram-канал Осторожно, новости. Мужчина и женщина употребили наркотики, после чего завязалась перепалка, закончившаяся трагедией.

Боец вернулся в родной Тольятти после очередной командировки. В начале апреля этого года он решил провести вечер вместе с возлюбленной, которая работает нянечкой. Пара употребила наркотики, после чего стали происходить странные вещи.

Девушка вдруг начала рассказывать про украинских кураторов, а также попросила партнера прочить 90 псалом о защите от зла. Затем возлюбленная бойца схватила его за футболку, и произошла потасовка. В ходе выяснения отношений мужчина задушил вторую половинку проводом от телефона.

После этого россиянин пришел к силовикам и сдался. Во время расследования факт наркотического опьянения подсудимого установить не удалось, поэтому он получил 8 лет строгого режима.

Ранее под Иркутском экс-«вагнеровец» избил девушку молотком и забыл. На утро он пошел извиняться к жертве, однако правоохранитель все равно возбудили дело.