На следующий день удивился пятнам крови: экс-боец ЧВК «Вагнер» избил собутыльницу молотком и забыл

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» в Иркутской области. Мужчину обвинили в покушении на убийство. Он избил знакомую молотком. Однако потом дело переквалифицировали и мужчину отпустили, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Житель области был судим за убийство собутыльника и вышел на свободу после службы в «Вагнере». В мае этого года он принимал гостей дома. Компания выпила литр самогона, после чего продолжила застолье. В какой-то момент хозяин поссорился с гостьей и избил ее молотком.

Пострадавшая покинула дом, а на утро бывший «вагнеровец» даже не вспомнил, что произошло. Лишь следы конфликта напомнил мужчине о случившемся. Он пошел и извинился перед девушкой.

Изначально дело возбудили о покушении на убийство. Но затем его переквалифицировали, и мужчину обвинили в причинении легкого вреда здоровью. А вскоре мужчину и вовсе отпустили на свободу.

Ранее в Москве бывший «вагнеровец» убил костылем собутыльника. Мужчины не поделили подъезд.