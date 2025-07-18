Украинские экс-гимнастки Осиновские избили полицейских в московском ТЦ

Бывшие участницы украинской сборной по художественной гимнастике Альбина и Анжела Осиновские устроили драку с полицейскими в московском торговом центре. Девушки напали на правоохранителей после запрета на курение. Об этом сообщает «Царьград».

По информации источника, 35-летние экс-спортсменки отдыхали в «Авиапарке» вместе со своим другом. В какой-то момент Альбина и Анжела захотели курить, но решили не выходить на улицу и достали сигареты прямо в помещении. Дым заметили сотрудники ТЦ и вызвали полицию. Однако девушки вину не признали и набросились на правоохранителей.

Отмечается, что бывшие гимнастки наносили удары руками и ногами, при этом они много матерились. После того, как сестер удалось успокоить, против них возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Альбина и Анжела Осиновские были участницами украинской сборной по художественной гимнастике. Но после завершения карьеры оставили спорт и стали заниматься контентом для взрослых.

Ранее в Москве мужчине отстрелили кончик носа во время конфликта.