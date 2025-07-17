Мужчина чуть не остался без носа во время дорожного конфликта

В Новой Москве 40-летнему мужчине отстрелили кончик носа во время дорожного конфликта. Все произошло 16 июля. Об этом сообщает mk.ru.

Пострадавший, работающий на стройке, возвращался домой на своей Toyota и остановился на светофоре, готовясь повернуть налево. В этот момент водитель черного BMW, который ехал сзади, начал сигналить, а затем резко подрезал его.

Конфликт перешел в словесную перепалку: агрессор предложил «разобраться», осыпав строителя матом, а затем выстрелил ему в лицо, оторвав пулей кончик носа. Пострадавший, несмотря на травму, бросился в погоню, чтобы запомнить номер машины обидчика.

Приехавшие медики настояли на срочной госпитализации — требовалось провести операцию, чтобы избежать отмирания тканей. После мужчина отправился в полицию писать заявление.

Правоохранители оперативно задержали стрелка.

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