Украинская певица Мaruv помешала жительнице Перми оформить патент

Бизнес-леди из Перми пожаловалась, что не смогла оформить патент из-за украинской исполнительницы Анны Корсун, которая выступает под псевдонимом Maruv.

Жительница хотела зарегистрировать товарный знак «Мaroov», но не смогла этого сделать. В Роспатенте посчитали, что это название очень похоже на псевдоним артистки. Информация об этом появилась на сайте Федеральной службы интеллектуальной собственности.

«В силу выдуманного характера псевдонима певицы Марув оно может быть транслитерировано различными латинскими буквами. Обозначение «MAROOV», которое может быть прочитано как «МАРУВ», способно ассоциироваться с этим псевдонимом», — прописано в заключении организации.

Индивидуальный предприниматель Екатерина считает, что названия различимы даже визуально. Женщина также обратила внимание на произношение слов. «Maroov» произносится по-русски как «мэрув», а противопоставленный псевдоним «Maruv» произносится как «мэрав».

Жительница отметила, что занимается продажей различных товаров, а Анна связана с музыкальной деятельностью. По ее мнению, их интересы никак не пересекаются. Но Роспатент посчитал, что данный логотип может ввести потребителей в заблуждение.

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