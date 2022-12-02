«У меня истерика»: корейцы «нагрели» беременную Ханну на 5 миллионов рублей

Певица Ханна совсем скоро станет мамой, поэтому в ее случае стоит избегать стрессов. Тем не менее на днях у девушки произошла неприятная ситуация. Дело в том, что звезда решила открыть свой бизнес и столкнулась с крупными финансовыми потерями. Как сообщает девушка, ущерб оценивается в пять миллионов.

Выяснилось, что партия груза не прошла досмотр по причине незаявленных пустых коробок. Вина лежит на корейцах, которые не указали на изменение количества товаров.

На этом проблемы не закончились. «Доставка новой партии косметики вышла на 3 миллиона 300 тысяч больше, чем было в плане», — пожаловалась артистка.

«Нет слов, чтобы выразить мою злость, негодование и безвыходность. У меня истерика», — поделилась эмоциями звезда.

Ранее стало известно о том, что певец Лёша Свик впервые стал отцом. В честь этого события мужчина показал эксклюзивное фото новорожденного ребёнка. Подробности читайте в этой статье.