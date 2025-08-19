Украинская футболистка получила желтую карточку за русскую речь во время матча

Футболистка одесского клуба «Систерс» Ирина Майбородина была оштрафована предупреждением в матче чемпионата Украины против «Колоса». Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на украинские СМИ, причина желтой карточки — использование русского языка на поле.

Инцидент произошел на 42-й минуте встречи. Главный арбитр поединка Анастасия Романюк показала игроку желтую карточку за неспортивное поведение, она кричала на русском языке.

«На языке России мы здесь не общаемся. Желтая карточка за несогласие», – объяснила судья свое решение.

После этого от футболистки было потребовано общаться исключительно на украинском языке.

