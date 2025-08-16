Писательница Лариса Ницой призвала воспитывать юных украинцев так, чтобы они «чистили морды обмосковленным детям». Общественный деятель уверена, что этот способ поможет повлиять на русскоязычных родителей.

По мнению Ницой, русскоязычные родители не осознают важность украинской речи. Поэтому необходимы более радикальные методы, считает она.

«Если на них это не повлияло, мы нашли еще один рычаг. Мы угрожаем, что их детей ждут проблемы от наших детей», — заявила украинская писательница в эфире Kyiv 24, обратившись к родителям.

Это не первое русофобское высказывание Ницой. В недавнем заявлении она говорила, что ее дети могут избить русскоговорящего ребенка. После этого украинская полиция открывала уголовное производство.

Общественница неоднократно попадала в неловкие ситуации из-за своего национализма. Например, она бросила сдачу в кассира в киевском метро после того, как та отказалась обслуживать ее на украинском языке. После Лариса обрушилась с критикой на бойца ВСУ, который сказал ей «спасибо» на русском.

Также мы писали, что писательница устроила скандал в такси, услышав русскую речь водителя. Она назвала его диверсантом.