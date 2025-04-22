Украинская фитнес-модель Анастасия Тереховская рассказала, что ее изнасиловали бойцы ВСУ. Это случилось, когда она хотела вступить в ряды украинской армии. Сейчас девушка находится в шоке и лежит под капельницей. Своей историей она поделилась в соцсетях, пишет aif.ru.

Тереховская заявила, что пыталась вступить в одно из подразделений. По ее словам, боевики сначала накачали ее запрещенными веществами, а после изнасиловали. Она пыталась уговорить мужчин отпустить ее домой, но они отказали ей.

«Я разочарована в военных (ВСУ - Прим. ред.) Очень. <...> Я плакала и просилась домой. Но увы», – написала модель в соцсетях.

Анастасия добавила, что «произошло ужасное» и она толком не может говорить. После на ее странице появилось видео с капельницей. Девушка сообщила, что «выводит эту гадость».

Ранее мы писали о том, что бойцы ВСУ привозили жен и девушек в Курскую область. Они делали это для того, чтобы их дамы выбирали понравившиеся машины. Жительница освобожденного населенного пункта Гуево рассказала, что украинские солдаты грузовиками вывозили украденные у курян вещи через их село.