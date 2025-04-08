Жительница освобожденного населенного пункта Гуево рассказала, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время боевых действий привозили в Курскую область своих жен и девушек. Они выбирали себе понравившиеся машины и забирали их. Об этом сообщает ТАСС.

Женщина по имени Елена рассказала об этом во время встречи с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном. По ее словам, ВСУ грузовиками вывозили украденные у курян вещи через село Гуево.

«Они все везли через нас из Суджи. Забирали все, батареи даже снимали. Все брали. „Камазы“, „Мазы“, тракторы с ковшами груженые шли», — поделилась она.

Она также отметила, что солдаты ВСУ привозили своих жен и девушек, чтобы те могли выбрать понравившиеся машины. Интересующие модели просто забирали.

Ранее мы писали о том, что боевик ВСУ украл из Суджи по просьбе жены белый кожаный диван. Местная жительница сообщила, что слышала разговор. Один из солдат сказал, что снес дверь машиной, заехал и стал выбирать диван. Он присылал фото супруге, а она говорила – походит предмет мебели или нет.