Украинец с ножом взял детей в заложники, требуя отсрочки от мобилизации

В Луцке мужчина с ножом взял в заложники детей и угрожал взорвать гранату. Он требовал отсрочки от мобилизации. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным источника, инцидент произошел в январе. Местный житель был в состоянии алкогольного опьянения и вооружившись ножом, взял в заложники трех несовершеннолетних детей.

Как установило следствие, злоумышленник выдвигал требование о предоставлении ему отсрочки от призыва на военную службу – мобилизации. Он удерживал детей три часа, угрожал им ножом. Прибывшим полицейским он заявил, что при себе имеет гранату, и пригрозил ее взорвать.

Правоохранителям удалось задержать мужчину. На суде он раскаялся в содеянном. Мужчине назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы.

