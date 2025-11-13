Украинец, обвиняемый в жестоком убийстве приемных родителей из США, расплакался в суде

21-летний украинец Дима Тауэр, усыновленный американской семьей, предстал перед судом за убийство своих приемных родителей. Адвокат молодого человека признал его вину, но настаивает на переквалификации обвинения на непредумышленное убийство, связывая преступление с тяжелым детством своего подзащитного и его психологической травмой.

Об этом пишет New York Post.

Злодеяние произошло в небольшом городке Норт-Порт, штат Флорида, 31 августа 2023 года. Приемный сын Дженнифер и Робби Тауэр напал на них, когда они спали. Он зарезал приемных родителей, сперва напав с ножом от стейка на мужчину, затем на его супругу.

Сообщается, что во время нападения он якобы потерял первый нож, но затем взял второй и продолжил наносить удары 49-летнему приемному отцу. 51-летняя Дженнифер Тауэр пыталась защитить супруга, прежде чем сбежать от агрессивного пасынка. Однако он догнал ее, затащил обратно в дом и нанес несколько ударов ножом, пока она сидела на диване.

Полицию вызвала услышавшая крики соседка. После совершения преступления молодой человек попытался скрыться, но был задержан полицией через восемь часов погони.

На суде выяснилось, что 21-летний Дима Тауэр пережил тяжелое детство на Украине. В юном возрасте он потерял мать и оказался в приюте, когда от него отказались другие родственники. В 14 лет супруги Тауэр забрали его в США. Сам подсудимый описывал себя словами: «По сути, я никто, пришедший из ниоткуда».

Как пишет издание, в ходе слушаний, подсудимый не мог сдержать слез. Его плач был настолько громким, что судье пришлось на время удалить из зала присяжных, чтобы выписать парню строгое предупреждение.

