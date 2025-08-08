Украинца поймали при попытке побега из страны в Молдавию на параплане

На Украине задержали мужчину, который хотел перелететь через границу на параплане. Он планировал скрыться в Молдавии. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным источника, 48-летний гражданин Украины за 500 евро купил в Интернете параплан. С помощью него он хотел улететь из страны, но у него ничего не получилось. Мужчину задержали еще на старте.

Пограничники узнали о планах украинца и не дали ему исполнить задуманное. Ночью при подготовке к полету его задержали в поле. На допросе мужчина рассказал, что планировал лететь в Молдавию «на глаз».

За попытку пересечения границы украинца привлекли к административной ответственности. Другие подробности случившегося не уточняются.

Ранее украинец женился на теще ради побега в Европу от мобилизации. Обман пары вскрылся при проверке документов, когда они пытались выехать за границу. Им грозит уголовное наказание.