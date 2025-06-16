29-летний украинец женился на теще ради побега в Европу от мобилизации

На Украине 29-летний мужчина женился на собственной теще ради побега в Европу от мобилизации. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пограничную службу страны.

Необычную пару задержали на одном из пограничных пунктов Украины. 29-летний мужчина и 47-летняя женщина пытались выехать за границу как супруги. Однако при проверке документов выяснилось, что «молодая жена» на самом деле является бывшей тещей гражданина.

Источник отмечает, что во время допроса «влюбленные» путались в показаниях и не смогли подтвердить подлинность своих отношений. Оказалось, что брак был фиктивным – мужчина хотел таким образом обойти запрет на выезд за границу для лиц призывного возраста.

Сейчас дело передано в Национальную полицию. Паре грозит уголовное наказание за попытку незаконного пересечения границы. Дальнейшая судьба «супругов» пока неизвестна.

Напомним, что подобный случай – не единственный. В прошлом году 28-летний украинец женился на своей теще с инвалидностью. Они хотели выехать в Варшаву якобы для лечения.

Ранее мы писали о том, что на Украине мужчина погиб при попытке сбежать из автомобиля сотрудников ТЦК.