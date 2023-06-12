Ухаживал до смерти: рабочий убил хозяина дома в Новой Москве
39-летний рабочий в Новой Москве убил мужчину и ранил его жену.
Фото: Freepik
В Новой Москве рабочий до смерти забил хозяина дома и ранил ножом его жену. Совершивший преступление помогал супругам ухаживать за приусадебным участком.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
12 июня в подвале дома было обнаружено тело 58-летнего мужчины. После получения ударов ножом, раненная жена погибшего выжила и была госпитализирована.
«По предварительной информации телесные повреждения супругам нанес рабочий, помогавший им в уходе за приусадебным участком», — сообщили в прокуратуре.
Преступник, 39-летний местный житель, задержан. Против него возбуждено уголовное дело по статьям 105 УК РФ («Убийство») и 30 УК РФ («Покушение на убийство»).
Другие обстоятельства преступления пока не выяснены.
Напомним, в ноябре прошлого года в Челябинске местная жительница убила своего сожителя ударом молотка по голове. Тело убитого она хранила на своем балконе 7 месяцев.