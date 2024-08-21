«Угрожают убийством»: задержанный за развратные действия блогер Поднебесный заявил, что его жизнь в опасности

Заседание по избранию меры пресечения блогеру Алексею Поднебесному проходит сегодня в Петербурге. На выходе из дворца правосудия подозреваемый в развратных действиях мужчина заявил, что его жизни грозит опасность.

Фигурант уголовного дела обмолвился парой слов с журналистами, которые ждали его у выхода суда. Поднебесный успел сказать, что ему угрожают убийством. После этого конвой увел его в приемник.

«Мне угрожают убийством, моей жизни грозит опасность», — передает слова блогера Telegram-канал Mash на Мойке.

Заседание по избранию меры пресечения проходило в закрытом режиме. Это было сделано, исходя из характера преступления и возраста потерпевшей. Поднебесного подозревают в развратных действиях по отношению к несовершеннолетней.

Ранее Савеловский суд Москвы продлил еще на полгода срок ареста блогеру Елене Блиновской. Она встретит Новый год в СИЗО.