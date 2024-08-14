Блогер Елена Блиновская встретит 2025-й год в СИЗО

Савеловский суд Москвы продлил еще на полгода срок ареста блогеру Елене Блиновской. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Суд продлил срок ареста Блиновской до 2 февраля 2025 года, а также срок ареста ее имущества.

Помимо этого, защите блогера отказали в возвращении уголовного дела прокурору.

Елена находится в СИЗО с января 2024 года, куда она попала по делу о неуплате налогов. «Королева марафонов» была задержана в апреле прошлого года при попытке выехать из России. Как считает следствие, блогерша использовала схему дробления бизнеса, занижая свои доходы, и скрыла от государства налогов на общую сумму более 918 млн рублей за 2019−2021 годы. С учетом пеней ее долг превысил 1,2 млрд рублей — Блиновская погасила около 230 млн рублей.

Ранее ведущая Алла Довлатова, а также критик Сергей Соседов обсудили участь блогера Елены Блиновской. Довлатова допустила, что Алексей Блиновский специально хотел «слить» жену и для этого позвал «злосчастную женщину».