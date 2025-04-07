Угрожают тюрьмой и изнасилованием: российского туриста выгнали из отеля за плохой отзыв

Русского туриста выгнали из отеля за плохой отзыв и пригрозили тюрьмой. Блогер-путешественник Константин Гришин рассказал об отдыхе в Танзании на Занзибаре, который обернулся скандалом и пугающими последствиями. Подробности сообщает 78.ru.

Мужчина отдыхал в отеле Canary Hotel & Spa и оставил о нем плохие отзывы. На следующий день к нему в номер пришел хозяин отеля и сотрудники охраны. Они разбросали вещи и вытащили туриста в коридор. Кроме того, отказались вернуть деньги за проживание.

Россиянин вызвал полицейских и надеялся, что ситуация решится в его пользу. Но хозяин отеля прямо при сотрудниках заявил, что блогера отправят в тюрьму и там изнасилуют. Он требовал, чтобы мужчина удалил отзывы, в том числе чужие. Правоохранители при этом насильно увезли туриста в участок.

Константин выразил переживание, что ему могут что-нибудь «подкинуть». Пока ему угрожают тюрьмой и не отдают паспорт, ждут, что все негативные комментарии исчезнут.

«Владелец прямо заявил: «Ты сгниёшь тут в тюрьме» и «паспорт мы тебе не отдадим, пока последний отзыв не исчезнет», — говорится в Telegram-канале «Улететь».

Блогеру удалось связаться с консулом из России. Он сейчас ведет переговоры. Несмотря на то, что отзыв уже удален – мужчину не выпускают из полицейского участка.

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