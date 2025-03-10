Угрожавшего Мизулиной треш-стримера Дурдиева признали невиновным

Треш-стример из Ярославля Аслан Дурдиев был оправдан судом по обвинению в угрозах физической расправы в адрес главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом пишет РИА Новости.

При этом суд признал блогера виновным в избиении 28-летнего жителя Ярославля в июне 2021 года и назначил ему 5 месяцев исправительных работ. Однако Дурдиев был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

По данным следствия, в 2021 году Дурдиев в результате словесного конфликта накинулся на мужчину, находясь в нетрезвом состоянии. После инцидента он начал вести стрим, в котором пригрозил убийством Екатерине Мизулиной.

Уточняется, что что обвинение запрашивало для треш-стримера 4,5 года тюремного заключения.

Сам же Дурдиев извинился перед главой Лиги безопасного интернета и признался, что «виноват, что начал оскорблять ее». При этом экспертиза не выявила угроз в словах мужчины о Мизулиной.

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