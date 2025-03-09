Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскрыли, что их связывает на самом деле. Оказалось, что артист и общественница встречаются, передает Telegram-канал Starhit.ru.

Об этом объявил исполнитель прямо со сцены. SHAMAN во время своего концерта обратился к поклонникам. К нему в этот момент вышла Мизулина. Артист взял ее за руку и произнес речь.

«Мужчина должен это сказать. Думаю настало время. Всегда гадали, все не верили — что же между нами. Официально заявляю — мы пара. Мы встречаемся, и мы вместе. Катерина, что ты на это скажешь?» — спросил у избранницы артист.

Мизулина ответила Ярославу «да». После этого певец прокричал в зал, что Екатерина ответила ему «да». Затем они поцеловались.

Ранее SHAMAN рассказал про совместный ужин с Екатериной Мизулиной. Он прошел в домашней обстановке.