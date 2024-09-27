Угрожала с разных аккаунтов: следователи изучают переписку между убитой бизнесвумен и женой ее любовника

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства и детали убийства предпринимательницы в Балаково. По предварительным данным, женщине поступали угрозы от жены ее любовника, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Сообщения подобного характера приходили бизнесвумен с разных аккаунтов в Сети. Одна из версий, которые рассматривают следователи, предполагает, что супруга решила поквитаться с любовницей и заказала ее. Затем исполнители похитили россиянку, а после зарезали.

Сейчас возможная заказчица задержана. В ближайшее время ей должны будут избрать меру пресечения. Женщина, по информации журналистов, занималась хендлингом йоркширских терьеров и зарабатывала на вязке своего кобеля.

Ранее сообщалось, что в Самарской области задержали мужа предпринимательницы, которую похитили и убили. Как заявил сын главы семейства, правоохранители сделали это с целью раскрытия преступления.