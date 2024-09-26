«С целью раскрытия преступления»: мужа похищенной и убитой в Самарской области предпринимательницы задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Самарской области, чья супруга была похищена и убита неизвестными. Об этом журналистам Telegram-канала RT на русском рассказал сын покойной предпринимательницы.

Что стало причиной задержания, пока не известно. Молодой человек не стал раскрывать информацию, представленную следствием. По его словам, отец находится в изоляторе уже второй день. Сын надеется, что родителя в скором времени отпустят на свободу.

«Отец по непонятным для меня причинам находится второй день в изоляторе. Не буду комментировать подробности. Я просто надеюсь, сегодня следствие разберётся и его освободят», — заявил молодой человек.

По информации, которой располагает RT, известно, что мужчину держат в изоляторе «с целью раскрытия преступления». Ему не предъявлены обвинения.

Ранее сообщалось, что похищенную в Саратовской области предпринимательницу нашли с перерезанным горлом. Ее труп лежал в машине.