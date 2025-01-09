Угрожал взорвать бомбу: пьяный директор компании по продаже бытовой химии устроил дебош в самолете

Сотрудники полиции задержали директора компании по продаже бытовой химии из Набережных Челнов, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. Мужчина угрожал взорвать самолет рейса Москва — Нижнекамск.

Журналисты выяснили, что 42-летний директор компании напился перед полетом. На борту он стал вести себя неподобающе. Когда дебоширу сделали замечание, то он ударил женщину.

В ситуацию вмешались бортпроводники. Им агрессивный пассажир заявил, что заминировал самолет. После этого рейс задержали. Воздушное судно осмотрели на предмет взрывоопасных предметов, но ничего не нашли.

Авиадебошира передали правоохранителям. Он уже привлекался по статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения.

Ранее другой пьяный дебошир угрожал казнить бортпроводников на авиарейсе Москва — Паттайя. Кроме того, мужчина напал на свою девушку.