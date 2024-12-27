Обещал казнить бортпроводников: мужчина устроил дебош на авиарейсе из Москвы в Паттайю

Пассажира рейса авиакомпании Azur Air Москва — Паттайя передали полиции. Мужчина, находясь в состоянии опьянения, устроил дебош и угрожал бортпроводникам казнью, передает Telegram-канал Mash.

Россиянин поднялся на борт воздушного судна уже немного пьяны. Затем он продолжил пить в салоне, а через некоторое время стал агрессивно себя вести.

Мужчина напал на свою девушку, соседей по месту и сотрудников авиакомпании. В итоге дебошира привязали к креслу, и тогда он пообещал казнить тех, кто это сделал.

Через некоторое время пассажиру стало лучше и перестал себя агрессивно вести. Однако поездки в полицию избежать не удалось. Стражи порядка уже ждали дебошира в аэропорту.

Ранее в Таиланде семь полицейских не смогли сдержать русскоговорящего туриста. Мужчина был в ярости и бросался на всех.